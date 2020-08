GB : deux suspects interpellés pour avoir renversé volontairement un jeune homme noir à un arrêt de bus

La police britannique a interpellé samedi deux suspects âgés de 18 ans soupçonnés d’avoir renversé un jeune homme noir à Bristol pour des motifs racistes, a-t-elle indiqué. La victime de 21 ans, un musicien connu sous le nom de K-Dogg, marchait vers l’arrêt de bus lorsqu’elle a été heurtée par le véhicule. Elle a été grièvement blessée. La BBC nous apprend que le jeune homme est un travailleur du NHS (système de santé du Royaume-Uni) et que désormais il ne se sent plus en sécurité s’il doit sortir de chez lui.

L’incident remonte au 22 juillet. Le jeune homme revenait de l’Hôpital Southmead, où il travaille à Bristol, et se dirigeait vers l’arrêt de bus lorsqu’il a été pris pour cible. Il a subi plusieurs fractures, notamment au nez, à une pommette et à la jambe.

Des propos racistes au moment des faits

La police a interpellé samedi deux suspects et les a placés en détention pour tentative de meurtre. Elle a précisé que l’affaire était traitée comme une agression raciale car les occupants du véhicule ont tenu des propos racistes au moment des faits. La voiture des suspects a également été saisie pour un examen complet du véhicule.

Dans une lettre ouverte, quelque 700 membres de l’industrie musicale britannique, parmi lesquels James Blunt, ont lancé dimanche un appel contre le racisme. Une collecte de fonds a aussi été ouverte pour aider le jeune homme de 21 ans durant sa revalidation et a déjà récolté 28.000 livres sterling (31.000 euros). Le groupe Massive Attack, originaire de Bristol, a indiqué sur Facebook avoir contribué.