Gaza: les groupes palestiniens mettent fin aux tirs actuels contre Israël

Le Hamas et les groupes armés palestiniens qui lui sont alliés dans la bande de Gaza ont décidé d'arrêter les tirs de roquettes contre Israël à partir de ce jeudi midi, après une nouvelle nuit d'hostilités entre les deux camps, ont indiqué des responsables palestiniens.

Un membre du commandement conjoint de ces groupes a indiqué que ces derniers "ont cessé vers midi toutes les opérations de représailles contre l'agression israélienne. Ils considèrent cet épisode d'escalade comme terminé".

Un responsable du Hamas a confirmé l'arrêt de ces tirs.

Le territoire israélien a essuyé entre mercredi soir et jeudi matin plus de 180 tirs de roquettes et de mortier en provenance de la bande de Gaza, auxquels l'aviation israélienne a riposté en frappant plus de 150 sites militaires du Hamas, le mouvement islamiste qui dirige l'enclave, selon des chiffres fournis par l'armée israélienne.

Trois Palestiniens, dont une femme enceinte de 23 ans, Enas Khammash, et sa fille Bayan de 18 mois, ont été tués dans les raids israéliens, ont rapporté les secours gazaouis. Le troisième palestinien tué a été identifié par le Hamas comme appartenant à la branche armée du mouvement.

Douze autres palestiniens ont été blessés dans cette enclave, théâtre de trois guerres avec Israël depuis 2008.

Côté israélien, le tir de barrage de roquettes revendiqué par le Hamas avait ranimé les scènes connues de civils se précipitant vers les abris au déclenchement des sirènes d'alarme.

La plupart des projectiles sont tombés dans des zones inhabitées et le système de défense anti-aérien israélien a intercepté plus de 30 engins, selon l'armée.

Une Thaïlandaise d'une trentaine d'années a cependant été gravement touchée au ventre par des éclats jeudi matin. "Sa vie est en danger", a dit Yohanan Paizer, directeur de l'hôpital de Beersheva.

Trois autres personnes ont été atteintes par des éclats, ont indiqué les secours. Vingt-et-une ont été traitées en état de choc, dont huit ont été hospitalisées.

Les sirènes d'alarme ont continué à retentir jeudi après le lever du jour dans les localités riveraines du territoire palestinien coincé entre Israël, l'Egypte et la Méditerranée.

Israël et le Hamas ainsi que les groupes armés alliés observent depuis la dernière guerre de 2014 un cessez-le-feu tendu, régulièrement mis à l'épreuve par les actes hostiles de part et d'autre de la barrière de sécurité israélienne qui ferme hermétiquement la frontière.