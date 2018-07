Gaza: deux Palestiniens tués par l'armée israélienne lors d'affrontements

Deux Palestiniens, dont un adolescent de 14 ans, ont été tués vendredi par des tirs israéliens lors d'affrontements à la frontière entre la bande de Gaza contrôlée par le Hamas et Israël, a indiqué le ministère gazaoui de la Santé.

Les deux victimes se trouvaient près de la barrière qui sépare l'enclave palestinienne d'Israël et où ont lieu depuis mars des manifestations hebdomadaires tournant à la confrontation avec l'armée.

Les deux Gazaouis ont été tués d'une balle dans la tête dans le sud de la bande de Gaza, selon le ministère: l'adolescent à l'est de Rafah et l'homme de 43 ans à l'est de Khan Younès.

L'armée israélienne ne s'est pas exprimée sur les décès. Selon elle, 7.000 "émeutiers" palestiniens ont lancé des pierres et des pneus enflammés vers les soldats israéliens.

"Les troupes répondent avec des moyens anti-émeutes et tirent selon les régles d'engagement", a-t-elle ajouté.

Au moins 156 Palestiniens ont été tués par l'armée israélienne et plus de 4.000 blessés par balles depuis le 30 mars, début d'un mouvement de protestation contre le blocus israélien imposé à Gaza. L'enclave coincée entre la Méditerranée, Israël et l'Egypte, vit dans une situation de crise humanitaire.