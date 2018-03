Cinq Palestiniens tués par l'armée israélienne près de la frontière de Gaza

Trois Palestiniens ont encore étés tué vendredi par des soldats israéliens dans la bande de Gaza, portant à cinq le bilan des morts palestiniens dans des affrontements entre l'armée israélienne et manifestants à la frontière, selon le ministère de la Santé local.

Mohammed Abou Amar et Mohammed Abou Muammar ont été tués dans des accrochages qui avaient lieu dans deux secteurs différents, a ajouté le ministère.

Le troisième Palestinien est un jeune homme de 16 ans, selon la même source. Deux autres Palestiniens avaient été tués auparavant par des tirs de soldats et de chars israéliens dans la bande de Gaza.

Climat sous haute tension

Le Croissant-Rouge palestinien a recensé vendredi 54 manifestants blessés par des tirs de soldats israéliens lors des affrontements aux abords de la barrière qui clôt la frontière de Gaza avec Israël, un endroit qui est régulièrement le théâtre de heurts coûtant la vie à des Palestiniens.

Les manifestants avaient convergé en plusieurs points de rassemblement le long de cette barrière à l'occasion d'un mouvement de protestation, baptisé "la grande marche du retour" et qui doit durer six semaines, pour exiger le "droit au retour" des réfugiés palestiniens et dénoncer le strict blocus de Gaza par Israël.

Le premier jour de ce mouvement coïncide avec la "Journée de la terre", un hommage annuel rendu à six Arabes israéliens tués en 1976 lors de manifestations contre la confiscation de terres par Israël.

"Provocation"

Le ministre de la Défense Avigdor Lieberman a menacé les Palestiniens qui tenteraient de passer en force en Israël ou d'endommager la barrière de sécurité, prévenant que "des centaines de tireurs d'élite (israéliens)" étaient déployés.

"La direction du Hamas joue avec votre vie", a écrit, en arabe, M. Lieberman sur son compte Twitter, en s'adressant aux Gazaouis. "Tous ceux qui s'approcheront de la barrière (de sécurité) se mettront en danger. Je vous suggère de continuer votre vie quotidienne et de ne pas participer à une provocation".

La création d'un Etat palestinien plus que jamais incertain

Alors que l'Etat d'Israël célébrera en mai ses 70 ans, les Palestiniens attendent toujours la création de leur Etat, qui a rarement paru plus incertaine.

Le droit au retour des réfugiés reste une revendication palestinienne fondamentale et, pour les Israéliens, un obstacle majeur à la paix.

Le statut de Jérusalem est également un important point de crispation, encore plus depuis que le président américain Donald Trump a décidé de reconnaître la ville comme capitale d'Israël et d'y transférer l'ambassade des Etats-Unis.

Cette décision, prise le 6 décembre, puis l'annonce du transfert de l'ambassade américaine à la mi-mai, période qui coïncide avec le 70ème anniversaire de l'Etat d'Israël, ont ulcéré les Palestiniens.

Ces derniers veulent faire de Jérusalem-Est, annexée par Israël, la capitale de l'Etat auquel ils aspirent.