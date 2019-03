Gaz lacrymogènes, pillages, dégradations: retour en 10 dates sur les mobilisations des gilets jaunes en France

Des premières occupations de ronds-points en novembre 2019 à la recrudescence de violences du samedi 16 mars, la crise des gilets jaunes en Frtance est le symbole d'une évolution. Au mouvement citoyen pacifiste se sont greffés des casseurs, donnant une terne image au mouvement. Des violences policières émaillent aussi régulièrement la mobilisation. Alors que les médias sont souvent pointés du doigts pour leur traitement à deux échelles, pointant le focus sur les violences et pas sur les vraies revendications, retour en dix dates sur un mouvement controversé.

À l'origine, le mouvement viset la hausse des taxes sur les carburants, mais le président Emmanuel Macron et l'ensemble de sa politique sociale et fiscale sont rapidement ciblés.

Vêtus d'un gilet jaune fluorescent, 282.000 personnes, selon les chiffres officiels régulièrement contestés, occupent pour la première fois des ronds-points, bloquent des routes et centres commerciaux dans toute la France. Au total, plus de 2000 pooint de rassemblements sont recensés pour cette mobilisation qui sera le premier acte d'une longue série.

Le Premier ministre français Édouard Philippe a dénoncé des scènes d'une "violence rarement atteinte". Les forces de l'ordre font usage de canons à eau contre les manifestants, pour certains encagoulés et masqués. Plusieurs d'entre eux lancent des pavés sur des camions de gendarmes mobiles avenue de la Grande armée, où presque tous les commerces sont fermés .

La troisième journée nationale de mobilisation du 1er décembre (136.000 personnes) donne lieu à des violences dans plusieurs villes, surtout à Paris. Au sommet de l'avenue des Champs-Elysées, l'Arc de Triomphe est tagué , ses salles d'exposition pillées et dégradées.

Après l'annulation pour 2019 de la hausse de fiscalité sur les carburants, annoncée le 5 décembre, le président français fait d'autres concessions cinq jours plus tard , notamment la hausse de 100 euros par mois pour les salariés au Smic, le salaire minimum, et une exemption de hausse de taxe pour certains retraités.

La polémique enfle à partir de janvier face aux blessures graves causées chez les manifestants par les lanceurs de balles de défense (LBD) et grenades de désencerclement utilisés par les forces de l'ordre.

L'exécutif annonce deux jours plus tard une nouvelle loi "anticasseurs", qui sera votée le 12 mars. Devant les craintes, jusque dans les rangs de la majorité, d'atteintes aux libertés, Emmanuel Macron saisira le Conseil constitutionnel.

Presqu'un mois s'est écoulé après les annonces du chef de l'Etat français en réaction au mouvement de contestation . Après trois samedis de reflux, la participation remonte à 50.000 personnes le 5 janvier, pour le huitième acte . Des manifestants forcent avec un engin de chantier l'entrée du ministère de Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement et de nombreux affrontements entre manifestants et policiers ponctuent le mouvement.

5 février: crise avec l'Italie

La rencontre en France, le 5 février, du vice-président du Conseil italien et chef de file du Mouvement 5 étoiles, Luigi Di Maio, avec le "gilet jaune" Christophe Chalençon provoque le rappel par Paris, pendant quelques jours, de son ambassadeur en Italie.

En cause : "des consultations" après une série de "déclarations outrancières" et "d’attaques sans fondement" et sans "précédent" de la part des dirigeants italiens, rapportent plusieurs médias français.

Deux jours plus tard, Matteo Salvini, patron de l'extrême droite italienne, répond au chef d'état français, estimant ne pas vouloir s'engouffrer dans des polémiques.