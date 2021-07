Gay Pride à Budapest : des milliers de Hongrois contre la loi anti-LGBT

Amour, tolérance et résistance. Ce sont les mots d’ordre de la gay pride cet après-midi à Budapest. Une marche des fiertés, haute en couleur, bruyante et festive qui rassemble, dans la bonne humeur, des milliers de Hongrois. Une édition organisée sous haute sécurité et sur fond de loi homophobe du premier ministre Viktor Orban.