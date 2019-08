G7 : les opposants vont se rassembler dans le Pays basque pour proposer une "Alternative

Des centaines de personnes se dirigent aujourd’hui vers le Pays basque. Quelques jours avant le défilé des chefs d’États et de gouvernements de sept des principales puissances de ce monde, à Biarritz, le G7 débute officiellement ce samedi. Mais en attendant, ce sont les altermondialistes qui se réunissent pour leur contre-sommet. Il s’ouvre, lui, demain dans trois communes du Pays basque.

Au programme de ces trois jours, une centaine de conférences et de débats, plus de 200 intervenants et des milliers de participants explique Aurélie Trouvé, porte-parole du contre-sommet ‘Alternative G7’: "Nous considérons que ce G7 est illégitime, tout simplement parce que ce sont sept pays riches qui pensent qu’ils peuvent décider de l’ordre du monde. On est juste là pour dénoncer la grande vitrine des politiques qu’ils mènent. Nous allons montrer que ces politiques-là sont au service des plus riches et des multinationales et que, face à ça, nous avons énormément d’alternatives qui dessinent un autre monde."

Le dispositif de sécurité promet d’être spectaculaire

Pour peser dans le débat, le mouvement espère réunir pour sa grande manifestation ce samedi près de 10.000 personnes, un rassemblement qui se veut sans violence.

"Nous souhaitons des mobilisations pacifiques et pour le faire respecter, nous avons même un service de médiation qui sera présent le jour de la manifestation. Et en tout état de cause, nous avons décidé de ne pas participer à l’escalade de la violence qui pourrait être orchestrée par les forces de l’État. "

Le dispositif de sécurité promet d’être spectaculaire. Les chiffres seront dévoilés aujourd’hui à l’occasion de la visite à Biarritz du ministre de l’Intérieur français, mais on parle déjà pour encadrer ce contre-sommet et le G7 d’une concentration record des forces de l’ordre, plus de 90 escadrons de gendarmes mobiles et compagnies de CRS déployés.