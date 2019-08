G7 à Biarritz: des sujets potentiellement explosifs sur la table des discussions

A quelques heures du début des discussions au G7, les tensions semblent vives entre les dirigeants de certains des 7 pays membres. Hier, Donald Trump menaçait d’imposer des droits de douane supplémentaires sur les vins français. Une annonce qui faisait suite à l’adoption de la France d’une taxe sur les géants du numérique (Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft). "Je n’aime pas ce que la France a fait", a lancé Donald Trump. "Je ne veux pas que la France impose des taxes à nos sociétés. C’est très injuste. […] Si les Francais le font, nous imposerons des droits de douane sur leurs vins. Des droits de douane comme ils n’en ont jamais vu," a-t-il affirmé.

A son arrivée en France, l’actuel Président du Conseil européen, Donald Tusk, a répliqué à l’annonce de Donald Trump en déclarant que "si les Etats-Unis imposent des droits de douane à la France, l’Union Européenne répondra de la même manière. Je protégerai le vin français avec détermination."

L’environnement, le sujet qui divise Donald Trump et Emmanuel Macron

Autre point de friction entre Emmanuel Macron et Donald Trump : l’environnement et notamment les violents incendies en Amazonie. Le locataire de la Maison blanche a pris le contre-pied du président français en apportant son soutien au Président brésilien, Jair Bolsonaro. Il a souligné l’excellence de la relation américano-brésilienne, "peut-être plus forte que jamais", a assuré Donald Trump. La veille, Emmanuel Macron et Jair Bolsonaro s’étaient invectivés, le premier taxant le président brésilien de mensonge sur ses engagements climatiques, ce à quoi Jair Bolsonaro avait répondu en accusant Emmanuel Macron d’avoir une mentalité colonialiste. Toujours au sujet de l’environnement, le retrait des Etats-Unis de l’accord de Paris sur le climat conclu en 2015 est source de tensions entre les deux présidents.

Nucléaire iranien, Brexit, Mercosur,… les dossiers explosifs sur la table du G7

Voilà donc deux thématiques qui laissent présager à des discussions délicates autour de la table. Mais, les sujets explosifs lors de ce G7 ne manquent pas. Pointons ainsi la question du traité sur le nucléaire iranien, dont les USA se sont retirés l’année dernière. Aujourd’hui, les autres signataires de cet accord, la France, le Royaume-Uni, l’Iran, la Russie, la Chine et l’Allemagne continuent de soutenir ce traité. Emmanuel Macron espère obtenir de ses homologues des gestes d’apaisement sur la crise iranienne pour sauver cet accord sur le nucléaire. Il doit rencontrer le chef de la diplomatie iranienne Mohammed Javad Zarif pour en discuter.

La chancelière allemande a également exprimé ses réticences à l’annonce que Paris bloquerait le projet d’accord commercial entre l’UE et Mercosur, un sujet qui sera abordé lors du tête à tête entre Angela Merkel et Emmanuel Macron, à Biarritz. Mais le président du Conseil européen, Donald Tusk, présent au G7, a reconnu qu’il serait "difficile d’imaginer" que l’UE puisse ratifier un tel accord tant que le Brésil "permettra la destruction" de l’Amazonie.



Enfin, la question du Brexit devrait s’inviter au menu des rencontres entre les chefs d’Etat. "La renégociation dans les termes proposés par les Britanniques n’est pas une option qui existe. Et cela a toujours été affirmé très clairement par [le négociateur de l’UE, Michel Barnier]", a affirmé Emmanuel Macron lors de sa rencontre jeudi dernier avec Boris Johnson. Ce dernier est opposé à l’idée du backstop. Ce filet de sécurité défendu par la Commission européenne prévoit que le Royaume-Uni tout entier reste dans un "territoire douanier unique" avec l’UE. L’objectif est d’éviter le retour d’une frontière physique entre l’Eire et l’Irlande du Nord, afin de préserver les accords de paix de 1998. Mais pour l’Union Européenne, il n’en est pas question : " Les éléments clés de celui-ci, comme le backstop, sont des garanties indispensables à la préservation de la stabilité en Irlande et l’intégrité du marché unique," a insisté le Président français. Ses déclarations sur le divorce avec l’Union Européenne seront donc à surveiller de près, d’autant qu’il doit rencontrer en tête à tête le Président américain qui multiplie les déclarations incendiaires contre l’Union Européenne. A propos du Brexit, Donald Tusk a déclaré ce matin qu’il n’était pas prêt à coopérer avec Boris Johnson sur la perspective d’un Brexit sans accord. De quoi laisser présager un sommet du G7 potentiellement sous haute tension.