Fusillade en Floride : Donald Trump demande aux élus de ne pas craindre le lobby des armes

La tuerie de Parkland qui a fait 17 morts dans une école en Floride semble faire bouger les choses aux Etats-Unis. Le président Donald Trump a annoncé des mesures pour restreindre l'utilisation des armes à feu. Il demande au législateur de ne pas avoir peur de la NRA, le lobby des armes.

Mardi, devant des élus démocrates et républicains, Donald Trump a tenu un discours volontariste. Le président entend par exemple porter de 18 à 21 ans l'âge requis pour acheter un fusil. Et il exhorte les députés et les sénateurs à ne pas craindre la NRA et à voter de lois dans ce sens : "La raison pour laquelle j'ai déjeuné avec la NRA dimanche : je les ai appelés, j'ai dit 'vous devez venir', j'ai dit 'les gars, nous devons faire quelque chose'. Et ils ont un grand pouvoir, je suis d'accord avec ça. Ils ont un grand pouvoir sur vous. Ils ont moins de pouvoir sur moi. Car moi, de quoi ai-je besoin? Je vous le dis : je pense qu'ils sont là. Je pense que certains d'entre vous sont pétrifiés par la NRA. Vous ne pouvez pas être pétrifiés. Ce qu’ils veulent faire est bien. Et ce qu’ils vont faire est bien. Je le crois vraiment. C’était un bon lunch!"

Le président veut aussi renforcer le contrôle des antécédents des acheteurs d'armes. Il veut par exemple des restrictions fortes pour les personnes atteintes de troubles mentaux.

Donald Trump revient aussi avec son idée d'armer certains à l'intérieur des écoles. Il ne précise pas si ce seront les professeurs ou des professionnels de la sécurité. Il évoque juste des "personnes de talent et entraînées".

Reste à voir si cet élan sera suivi d'effets : ce n'est pas la première fois que Donald Trump promet d'agir à l'encontre de la ligne dure de son parti. La dernière fois c'était en janvier, sur l'immigration. Et il avait reculé par les plus conservateurs de son parti républicain.

Deux enseignes de la grande distribution aux Etats-Unis ont décidé de prendre des mesures : Walmart porte de 18 à 21 ans l'âge minimum d'achat d'une arme à feu et de munitions. Walmart va aussi bannir de ses rayons les répliques de fusils d'assaut.

Et Dick's Sporting Goods, spécialisée dans la chasse et la pêche arrête définitivement la vente de fusils d'assaut.