Fusillade de Parkland: les lycéens continuent de se battre pour plus de contrôle sur la vente d'armes

Il y a un an, près d’un million d’Américains défilaient dans les rues du pays pour dire non à la violence par arme à feu et réclamer plus de contrôle sur la vente d’armes. Une manifestation monstre, la plus grande depuis la guerre au Vietnam.

Derrière cette contestation, des jeunes survivants de la fusillade de Parkland en Floride en février 2018. Dix-sept jeunes ont été abattus dans leur école.

Tout cela n’est pas à propos de politique mais de nos vies !

Plusieurs de ces activistes se sont réunis devant le Congrès à Washington mardi pour continuer de mettre la pression sur les élus, car très peu de choses ont changé sur le plan législatif. Kirsten McConnell, 18 ans, est l’une des survivantes de la fusillade de Parkland.

« On vient directement devant les élus pour leur dire : c’est du sens commun, il y a une solution à ce problème et on doit le résoudre ! Tout cela n’est pas à propos de politique mais de nos vies ! »