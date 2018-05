Fusillade au Texas: le suspect aurait avoué

Le jeune homme suspecté d'être à l'origine de la fusillade dans une école du Texas a été auditionné par les enquêteurs et aurait avoué les faits.

La police n'a toujours pas d'informations quant aux motifs de cette attaque, mais des détails sur les faits et sur le passé du suspect commencent à émerger, selon les médias. Le jeune homme a été inculpé pour le meurtre de 10 personnes à la Santa Fe High School ce vendredi et pour en avoir blessées 13 autres.

Les proches de Dimitri Pagourtzis, 17 ans, ont par ailleurs indiqué par communiqué être "choqués et confus, comme tout le monde, par ce qui s'est passé". "Nous sommes consternés et attristés par les événements d'hier à la Santa Fe High School. Nous présentons nos condoléances et prières aux victimes", a déclaré la famille.

"Alors que nous sommes encore dans l'ignorance à propos de la tragédie d'hier, ce que nous avons entendu dans les médias semble incompatible avec le garçon que nous aimons." La famille collabore avec les enquêteurs.

En raison de son âge, Dimitri Pagourtzis ne sera pas exposé à la peine capitale s'il est reconnu coupable, ont précisé les autorités.