Fusillade à Strasbourg: une cinquième victime a succombé à ses blessures

Une cinquième victime de l'attentat de Strasbourg, le musicien Barto Pedro Orent-Niedzielski, est décédée ce dimanche soir, a annoncé son frère sur Facebook. Figure de la vie associative de Strasbourg selon le journal Les Dernières Nouvelles d'Alsace, il était l'un des membres fondateurs du festival de bande-dessinée Strasbulles, et était engagé pour la cause LGBT, la culture yiddish et plusieurs autres combats. Touché par une balle, il était en état de mort cérébrale depuis l'attentat du 11 décembre.