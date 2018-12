Fusillade à Strasbourg: la police diffuse un appel à témoins pour retrouver le suspect Cherif Chekatt

La police nationale a diffusé mercredi un appel à témoins pour retrouver l'auteur présumé de l'attentat du marché de Noël de Strasbourg, Cherif Chekatt, activement recherché depuis l'attaque qui a fait au moins 2 morts mardi soir.

"Individu dangereux, surtout n'intervenez pas vous-même", met en garde la police nationale sur son compte Twitter, décrivant un individu de 1,80 m, de "corpulence normale" et appelant toute personne en possession "d'informations permettant de le localiser" à composer le 197.

L'homme recherché est âgé de 29 ans et est fiché "S" (pour Sûreté de l'État) depuis 2016 pour radicalisation islamiste. L'assaillant, né à Strasbourg, est "un individu connu en droit commun pour beaucoup de délits autres que liés au terrorisme, il n'a même jamais été connu pour des délits liés au terrorisme", a indiqué le secrétaire d'Etat Laurent Nuñez.

L'auteur présumé de la fusillade a déjà séjourné un certain temps derrière les barreaux, notamment pour différents cambriolages, selon la justice allemande. Ainsi, en 2016 Chérif Chekatt a été condamné par un tribunal de Singen, une ville allemande de Bade-Wurtemberg, à deux ans et trois mois de prison pour avoir cambriolé un cabinet dentaire à Mayence et une pharmacie à Engen.