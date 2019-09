Funérailles de Jacques Chirac : les temps forts de l'adieu à l'ancien président français

Le cimetière du Montparnasse. Nous sommes dans le 14ème arrondissement de Paris. Ici reposent des personnes illustres : Baudelaire, de Beauvoir mais aussi Sartre ou encore Gainsbourg. Mais on trouve ici aussi la tombe de Laurence Chirac, décédée en 2016, dont le destin tragique aura été le drame de la vie de son père, Jacques, inhumé à ses côtés. Le cimetière est exceptionnellement resté fermé au public aujourd’hui. Afin de laisser aux proches de l’ancien président de se recueillir une dernière fois, dans la plus stricte intimité.

Dernier adieu à Jacques Chirac, au cimetière du Montparnasse, à Paris. - © PHILIPPE LOPEZ - AFP

Mais avant cette ultime cérémonie intime, il y aura d’abord eu l’adieu de la France à Jacques Chirac, omniprésent sur la scène politique pendant plus de quatre décennies. Lorsque, sous un soleil d’automne, une imposante escorte motocycliste est arrivée aux abords de l’église Saint-Sulpice, à deux pas du dernier domicile de Jacques Chirac. A l’intérieur de l’édifice, 2000 invités, venus du monde entier. L’assistance dans ce deuxième plus grand édifice de la capitale française est à la mesure de l’afflux des messages parvenus depuis l’annonce du décès de l’ancien président. 80 personnalités étrangères, chefs d’Etat et de gouvernement, anciens dirigeants et membres de familles royales, sont venues honorer la mémoire de Jacques Chirac. L’arrivée d’Emmanuel Macron coïncide avec le début de la cérémonie.