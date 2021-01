Fumer à l'extérieur à moins de 10 mètres de quelqu'un sera interdit à Milan dès la mi-janvier

Les yeux rivés vers d’impressionnantes bâtisses d’époque, vous vagabondez de rue en rue dans une grande ville européenne. Tout d’un coup, votre attention est détournée par une odeur de cigarette qui s’infiltre dans vos narines. Si vous êtes non-fumeur, cette situation vous évoque sans doute quelque chose. Pour que cela n’arrive plus, la ville italienne de Milan s’attaque à la racine du problème : les fumeurs. Dès le 19 janvier 2021, il sera interdit de s’en griller une à moins de dix mètres d’une autre personne dans les lieux publics extérieurs que sont les stades, les parcs, les cimetières, les arrêts de bus mais aussi les grandes places comme l’emblématique Piazza del Duomo.

La célèbre Piazza del Duomo figure parmi les lieux où fumer sera proscrit - © beasty . on Unsplash

Nous sommes habitués à évaluer la distance physique d’un mètre et demi en vertu du Covid-19, dans la capitale de la Lombardie, il faudra bientôt reconnaître à vue d’œil si vous respectez bien les 10 mètres nécessaires pour fumer une cigarette. C’est en tout cas l’ambition des autorités de la métropole italienne qui veut aller plus loin et bannir complètement l’action de fumer à l’horizon 2025.

Si initialement, l’interdiction aurait dû entrer en vigueur dès le 1er janvier, la ville a décidé de reporter l’échéance pour pouvoir mener une campagne d’information auprès des citoyens afin que tout le monde soit au courant de la nouvelle régulation en vigueur.

Moins de cigarettes, moins de pollution

L’objectif affiché de la cité lombarde est de garantir une meilleure qualité de l’air pour ses habitants. Car au-delà de l’interdiction de fumer pure et dure, d’autres dispositions aux vertus climatiques sont mises en avant par les nouvelles obligations auxquelles les milanais devront se plier. Par exemple, les portes des magasins devront toujours être fermées pour économiser le chauffage dès 2022.

En ce qui concerne la cigarette, la ville précise dans un communiqué que son but est de limiter les particules polluantes, nocives pour la santé, mais aussi d’enrayer le tabagisme, qu’il soit passif ou actif.

Une règle stricte mais pas inédite

Si cette nouvelle règle made in Milan se veut stricte puisque jamais une ville n’avait imposé une distance minimale pour fumer une cigarette en rue, de telles législations existent dans d’autres métropoles du globe. C’est le cas à New-York, Chicago ou San Francisco où allumer une cigarette dans un parc est proscrit, tout comme sur les plages ou dans les zones piétonnes comme Times Square. Si jamais vous outrepassez cette interdiction, vous vous risquez à une amende de 50 dollars, soit environ 37 euros. À Washington, c’est devant les portes des bureaux que les travailleurs ne peuvent pas stationner, une clope au bout des doigts.

Les autorités de Tokyo ont également agi en faveur d’une diminution du tabagisme. Dans la capitale chinoise, il est interdit de fumer dans la rue de certains arrondissements. Au Québec, ce sont les établissements de santé et d’éducation qui sont sans tabac, et ce, jusqu’à leurs abords puisqu’il est défendu de fumer dans un rayon de neuf mètres de la porte d’un hôpital, d’une université ou d’une école.

En Galice et aux Canaries l’interdiction de fumer en rue comme en terrasse lorsqu’une distance de sécurité n’est pas garantie a été mise sur la table afin d’enrayer la propagation du coronavirus. Dans ces deux régions d’Espagne, il faut pouvoir garantir une distance de deux mètres avec un tiers pour pouvoir fumer. Ici, l’interdiction est donc vue comme un geste barrière, au même titre que le port du masque ou les distances de sécurité.

Et en Belgique ?

Dans notre pays, on ne va pas encore si loin. Il existe toutefois un endroit extérieur où fumer est interdit dans nos frontières : le parc Vrijbroek, à Maline. Ailleurs dans notre pays, aucun lieu extérieur n’est intolérant envers les fumeurs.

Ce n’est pas pour autant qu’il n’existe pas de législation concernant l’interdiction de la cigarette dans quelques autres lieux. Ils sont tous recensés dans la loi du 22 décembre 2009. Ce texte interdit d’allumer une cigarette dans les restaurants, tavernes, tea-rooms, cafés, discothèques ou encore casino mais aussi dans les lieux publics de plus grande envergure tels que les centres commerciaux, gares, aéroports, stations de métro ou de tram. Les lieux de travail fermés figurent aussi dans cette liste. Dans tous ces endroits, la présence de fumoirs, lieux dédiés aux fumeurs est toutefois autorisée en Belgique.

Depuis le 18 août 2018, fumer en voiture est aussi interdit en présence d’un enfant de moins de 16 ans. Cette interdiction, qui a été ajoutée à la loi de 2009 s’applique dans tout type de véhicule, hormis les voitures décapotables, et peu importe si les fenêtres sont ouvertes ou fermées.