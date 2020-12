Fulvio Giovannini, l’alpiniste Italien sauvé après plus de 50 minutes sous la neige témoigne : "Vous devez toujours avoir peur de la montagne"

On estime souvent que les chances de survies d’une personne disparue lors d’une avalanche sont faméliques. Le 14 décembre 2019, c’est pourtant ce à quoi Fulvio Giovannin, un Italien de 54 ans, a survécu.

Enseveli sous la neige de la tête aux pieds, cet alpiniste expérimenté aura survécu près d’une heure sans pouvoir faire le moindre mouvement. Un peu plus d’un an après son accident, il témoigne sur ces longues minutes où il a vu sa vie défiler.

Un énorme mur de neige

C’était une journée ensoleillée du mois de décembre. Alors que Fulvio Giovannin et trois de ses amis descendaient les Dolomites, un massif alpin au nord de la botte, comme à leur habitude. Mais subitement, un bruit inhabituel a attiré l’attention du géomètre de profession.

"Je me suis retourné et j’ai levé les yeux, et à ce moment j’ai vu le craquement de l’avalanche… J’ai rapidement cherché un endroit où je pouvais être en sécurité, un endroit où j’aurais pu échapper à l’avalanche. Mais c’était une avalanche de plaque et donc la neige a commencé à glisser sous mes pieds. Bientôt, j’ai vu cet énorme mur de neige venir droit sur moi et je me suis dit : 'Giovannini, nous voilà'​​​​​", dit-il, en se souvenant de l’incident du 14 décembre 2019.

Quelques secondes à peine après avoir remarqué cette avalanche, Fulvio se retrouve seul sous la neige. Heureusement pour lui, il portait son système Arva, un équipement capable de localiser les personnes ensevelies sous la neige.

"J’étais juste coincé comme dans une dalle de béton. Le seul mouvement que je pouvais faire était de hocher légèrement la tête d’un côté à l’autre pour essayer d’enlever un peu de neige autour de mon visage et pour créer un peu d’espace pour respirer. J’ai vu une légère lueur filtrer à travers la neige. Et je me suis dit "hé, j’ai de la chance de voir cette lumière" et cela m’a donné un peu d’espoir", a-t-il dit.

Un amoureux de la montagne

Alors que les médecins estiment que les chances de survies sont infimes après plus de 15 minutes dans ce genre de situation, ce sera finalement plus de 50 minutes que Fulvio aura tenu avant que les sauveteurs ne le libèrent.

Et si cette expérience aurait pu en refroidir plus d’un, cet amoureux de la montagne y sera retourné dès le lendemain. "À vrai dire, quand vous allez en montagne, vous devez toujours avoir un peu peur parce que la nature se comporte toujours de manière imprévisible. Il suffit de regarder un peu autour de soi. Le lendemain, je suis retourné sur le lieu de l’accident pour bien voir le front d’avalanche et me donner un peu de courage. Ça a marché pour moi. Étant donné ma grande passion pour les montagnes, malgré ce qui s’est passé, je veux toujours y retourner".

Notons également que Fulvio peut se targuer d’un beau CV. En plus d’être un visiteur régulier des Dolomites, il a escaladé le Mont Kilimandjaro et a réalisé des expéditions dans le monde entier, y compris des sommets en Russie et en Argentine. Quelques mois avant l’avalanche, avec son ami Maurizio Belli, il a passé 54 jours à traverser l’Alaska dans des conditions difficiles.