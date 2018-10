Frisbee, filet de pêche: trois phoques découverts morts en une semaine aux Pays-Bas à cause de débris humains

Mais c'est le cliché de Jaap van der Hiele, le fondateur de l'association, qui inspire sans doute la plus grande horreur: malgré la décomposition du cadavre du phoque, le filet de pêche qui a causé sa mort reste irrémédiablement attaché à lui. "Au fil des ans, on voit de plus en plus d'animaux victimes de déchets, commente-t-il au Algemeen Dagblad. Chaque année, on compte au moins entre quatre et sept cas. Si on les repère à temps, on peut toujours les aider. Mais on ne peut pas accepter qu'un animal finisse dans un filet de pêche abandonné".