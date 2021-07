FreeBritney : le père de Britney Spears reste à la tête de la société qui gère son patrimoine

Jamie Spears reste tuteur des biens de Britney Spears. Un juge de la Cour supérieure de Los Angeles a rejeté mercredi une demande de l’avocat de la chanteuse visant à retirer à son père de son rôle de tuteur sur son patrimoine, publie CNN. Il s’agit ici de la tutelle de gestion des 60 millions de dollars de Britney Spears.

La demande a été formulée en novembre : l’avocat de Britney Spears demandait d’une part, que la société de gestion de patrimoine Bessemer Trust soit ajoutée à la tutelle de gestion de biens et d’autre part, que le père de la chanteuse, Jamie Spears, en soit écarté. C’est sur ce premier volet que la Cour vient de se prononcer : demande refusée. Le père de Britney Spears reste seul pour gérer cette fortune de 60 millions de dollars.

Je pense vraiment que cette tutelle est abusive

C’est pendant les audiences de cette affaire que la chanteuse s’est livrée sur la façon dont son père gérait sa mise sous tutelle depuis 2008 après une descente aux enfers très médiatisée à l’époque. "Je pense vraiment que cette tutelle est abusive", a-t-elle lancé. "J’ai dit au monde que je suis heureuse et que je vais bien" mais "je suis traumatisée".

Une autre enquête suite à ces propos

Les avocats du père de Britney Spears ont alors demandé à ouvrir une enquête sur les allégations de la femme de 39 ans. Elle a notamment affirmé avoir été forcée à se produire et à prendre des médicaments contre son gré.

"Le lithium est un [médicament] très, très fort et complètement différent de ceux que j’ai pris. Vous pouvez devenir mentalement déficient si vous en prenez trop, si vous restez dessus plus de cinq mois", a déclaré Britney Spears lors de l’audience du 23 juin.

Je ne pouvais même pas me défendre

"Je me sentais ivre. Je ne pouvais même pas me défendre. Je ne pouvais même pas avoir une conversation avec ma mère ou mon père sur quoi que ce soit. Je leur ai dit que j’avais peur et ils ont fait venir six infirmières différentes à mon domicile pour me surveiller pendant que je prenais ce médicament que je ne voulais pas prendre pour commencer."

Le lithium est couramment utilisé pour traiter le trouble bipolaire, qui provoque souvent des épisodes de dépression et de manie – un sentiment d’irritabilité ou d’excitation incontrôlée. Il peut également être utilisé pour traiter la dépression.

"Je veux juste retrouver ma vie. Cela fait 13 ans et c’est assez", a ajouté Britney à la juge. Des accusations que ses fans avaient déjà décelées sur Instagram. Ils demandaient à la star de porter telle couleur de vêtements sur sa prochaine publication si elle se sentait en danger. Réponse codée qu’elle avait donnée à plusieurs reprises.

L’affaire n’est pas terminée. Une prochaine audience est prévue pour le 14 juillet.