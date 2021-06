Fraude lors des Présidentielles au Pérou ? Keiko Fujimori veut faire invalider 200.000 votes

Qui a gagné les élections présidentielles au Pérou ? Les résultats officiels n’ont pas encore été annoncés. Mais Keiko Fujimori, visiblement devancée (de peu) par Pedro Castillo, affirme avoir constaté une " série d’irrégularités" et "des indices de fraude". Elle a demandé au tribunal électoral l’invalidation de 200.000 votes. Geste désespéré pour éviter la prison ? Si la candidate de la droite populiste échoue, elle pourrait en effet se retrouver derrière les barreaux.

Les résultats officiels n’ont toujours pas été communiqués. De quoi attiser les sanctions et ouvrir la voie à la contestation. Ce que n’a pas manqué de faire la fille de l’ex-président Alberto Fujimori. La candidate de la droite populiste a dénoncé en début de semaine des "indices de fraude". Des affirmations relayées au cours d’une conférence de presse, photos et vidéos à l’appui. La candidate a diffusé une image des résultats dans un petit village donnant son adversaire vainqueur par 187 voix contre zéro. "Il existe une claire intention de saboter la volonté du peuple" a-t-elle déclaré.

Selon 96% des bulletins dépouillés et l’Office national des processus électoraux (ONPE), l’ancien instituteur Pedro Castillo devance Keiko Fujimori de 95.508 voix. Pedro Castillo était crédité de 50,28% des voix et Keiko Fujimori de 49,72%.

Depuis le premier résultat partiel, portant sur 42% des bureaux de vote, Pedro Castillo n’a cessé de refaire petit à petit le retard de six points concédé dimanche soir. Selon toute vraisemblance, ce sont les votes des électeurs dans les campagnes, les régions éloignées et la forêt amazonienne qui lui ont été favorables. Lui qui revendique haut et fort ses origines sociales, n’hésitant pas à venir à cheval aux conférences de presse, toujours simplement vêtu, chapeau de paille sur la tête.

Ajoutons qu'il reste encore le vote des Péruviens de l’étranger à dépouiller, soit un million de personnes. Ils pourraient inverser la tendance selon certains experts.