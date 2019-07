Fraude fiscale, abus de biens sociaux... Dieudonné condamné en France à 2 ans de prison ferme

Dieudonné M'Bala M'Bala, soupçonné notamment d'avoir détourné plus d'un million d'euros de recettes non comptabilisées de ses spectacles, a été condamné vendredi à Paris pour fraude fiscale, blanchiment ou encore abus de biens sociaux à trois ans de prison, dont un avec sursis, et 200.000 euros d'amende.

Le tribunal correctionnel de Paris a condamné sa compagne Noémie Montagne, en tant que gérante de droit de leur société des Productions de la plume, à 18 mois d'emprisonnement avec sursis notamment pour fraude à la TVA et abus de biens sociaux aux dépens de cette société.

Les Productions de la plume ont été condamnées à 50.000 euros d'amende pour soustraction au paiement de la TVA.

Dieudonné devait donner deux spectacles en Belgique en juillet: le 7 juillet à Bruxelles et le 14 juillet à Liège.