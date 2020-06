France : l'ex-Premier ministre français François Fillon condamné à cinq ans de prison dont deux ferme

L’ancien Premier ministre François Fillon et son épouse Penelope ont été reconnus coupables lundi à Paris dans l’affaire des soupçons d’emplois fictifs qui avait empoisonné la campagne présidentielle du candidat de la droite en 2017.

Le tribunal correctionnel a décidé de rendre son jugement en début d’après-midi, après avoir tacitement rejeté les demandes de réouverture des débats présentées par la défense pour faire la lumière sur d’éventuelles "pressions" pendant l’enquête.

L’ex-Premier ministre français François Fillon condamné à cinq ans de prison dont deux ferme et à une inéligibilité de 10 ans. Pénélope Fillon est condamnée à 3 ans de prison avec sursis.

François et Pénélope Fillon devront également payer 401.000 euros à l’Assemblée nationale française et Pénélope Fillon et son suppléant Marc Joulaud devront eux verser 679.000 euros.

"Cette décision, qui n'est pas juste, va être frappée d'appel, (...), il y aura un nouveau procès", a annoncé devant la presse Antonin Lévy, l'avocat de François Fillon. Une décision confirmée par l'avocat de Penelope Fillon, Pierre Cornut-Gentille, qui a dénoncé une peine "sévère".