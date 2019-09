François Burgat à propos des 'Qatar Papers': "Cette rhétorique du Qatar qui prend le contrôle de l'Islam en Europe ne tient pas la route"

"Qatar, guerre d’influence sur l’Islam d’Europe", le documentaire de Georges Malbrunot et Christian Chesnot sera diffusé ce jeudi soir à 22h15 sur la Une.

Pendant deux ans, les deux journalistes français ont enquêté sur l’influence religieuse exercée par le Qatar, sur le continent européen. Ils se sont intéressés en particulier à l’ONG Qatar Charity qui a financé dans plusieurs pays européens (dont la Belgique, la France, l’Allemagne, l’Italie), 140 projets, parmi lesquels des mosquées, des centres culturels et des écoles, tous liés au courant politico-religieux des frères musulmans.

Pour Georges Malbrunot et Christian Chesnot, qui ont eu accès à des "milliers de documents confidentiels grâce à un lanceur d’alerte" ce financement Qatari, bien qu’il soit légal, reste opaque. Il révèle un programme de prosélytisme de l’Islam politique dans toute l’Europe, dont il faut s’inquiéter.

En avril 2019, cette enquête avait été publiée chez Michel Lafon : 'Qatar papers : comment l'émirat finance l'islam de France et d'Europe'.

François Burgat, directeur de recherches émérite au CNRS, à l’Institut de recherches et d’études sur le monde arabe et musulman répond à nos questions.

Comment définir l’idéologie des Frères musulmans ?

François Burgat : C’est un courant à la fois religieux et politique. Historiquement, les Frères musulmans sont nés en 1928, en Egypte. A cette époque, aux discours anti-impérialistes, dé-colonial, ils ont ajouté une dimension culturelle. Ils ont utilisé le lexique de la religion musulmane pour continuer ce processus de mise à des distances des Occidentaux, au lendemain de leur présence coloniale, puis impériale.

Depuis, les frères musulmans ont développé une capacité à mobiliser les opinions publiques dans le monde arabe, à tel point qu’ils sont sortis vainqueur de tous les scrutins consécutifs au récent Printemps arabe de 2011.

On n’a pas une définition de l’idéologie, mais on a une évaluation de ses capacités de mobilisation dans ses expressions diversifiées. Les frères musulmans représentent le courant politique, dans tout le proche orient et au Maghreb, les oppositions les plus puissantes.

Les Frères musulmans prônent-ils une idéologie modérée ou radicale, comme tente de le démontrer ce documentaire ?

François Burgat : Non, les frères musulmans ne promeuvent pas une idéologie radicale. Je vais prendre une image : non, le Général Sissi en Egypte, qu’on nous a présenté comme une alternative heureuse à Mohamed Morsi, n’est pas moins radical que M. Morsi. Les Frères musulmans sont arrivés au pouvoir par les urnes en Egypte, en Tunisie…

L’idée que les Frères musulmans sont assimilables à une idéologie radicale est fausse. C’est un argument qui est fabriqué par tous ceux qui ont à y perdre ; l’Arabie saoudite, les Emirats arabes unis… tous ces pays ont peur des poussées protestataires dans la région.

Tout de même, dans ce documentaire, les frères musulmans se défendent de faire du prosélytisme et les bénéficiaires démentent qu’ils sont soumis aux pressions de Qatar Charity, pour répandre l’idéologie des Frères musulmans… N’y a-t-il pas un double langage ?

François Burgat : Oui, en effet, il y a un double langage. Quand moi, islamologue, je vous parle des Frères musulmans, j’en parle de la même manière qu’au début de cet entretien, en répondant à votre première question. Mais quand on dit 'Frères musulmans' en France ou en Belgique, on se sauve en courant. Cette appellation a été criminalisée, et donc oui, il y a un double discours, parce qu’il y a une terminologie qui n’est pas unifiée.

Est-il vrai que le Qatar a mis en place un programme de prosélytisme de l’Islam politique dans toute l’Europe ?

François Burgat : En soi, c’est banal que des acteurs étatiques musulmans se servent du levier de la présence musulmane en France pour y affirmer leur présence. On fait la même chose à l’égard des chrétiens d’orient !

Mais cette rhétorique selon laquelle le Qatar prend le contrôle de l’Islam de France ne tient pas la route. Observons les chiffres utilisés dans ce documentaire. Effectivement, 60.000 euros… 2 millions d’euros… c’est beaucoup ! Mais nous avons fait la contre-enquête : Qatar Charity finance plus de 8000 projets dans le monde… dont des programmes humanitaires. Il n’y en a que 140 en Europe, et seulement 22 en France.

Observons le volume total des financements du culte musulman – et les auteurs du documentaire ne nous le proposent pas - dans les faits, le Qatar finance en toute légalité, moins de 1% des 2500 mosquées en France. Ce n’est pas une proportion qui permet de penser que le Qatar a fait une OPA sur la population musulmane de ce pays…

A aucun moment dans ce documentaire, on nous donne la possibilité d’établir des proportions entre le niveau d’intervention du Qatar – que je ne conteste pas – et des autres pays. Ce n’est pas une investigation scientifique, selon moi, c’est un pamphlet.