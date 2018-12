France: une vidéo de lycéens agenouillés par la police fait polémique

La vidéo, authentifiée par l'AFP, semble avoir été prise par un policier, dont on entend les commentaire sarcastiques : "Voilà une classe qui se tient sage", ou "On va faire voir ça à leurs profs, je pense qu'ils n'ont jamais vu ça." La scène aurait eu lieu ce jeudi après un affrontement de lycéens, munis de barre de fer et de cailloux, contre les forces de l'ordre, après que deux voitures avaient été incendiées. La police avait procédé à 153 interpellations près des lycées Saint-Exupéry et Jean-Rostand à Mantes-la-Jolie.

N'attisez pas le feu !

La vidéo n'a pas tardé à faire le tour du Twitter français, déchaînant des réactions de choc parmi des professeurs, des militants associatifs et des politiciens. L'ancien candidat socialiste Benoît Hamon évoque des images "glaçantes", où "la jeunesse française est humiliée". Beaucoup se posent la question de l'utilité d'une telle mise en scène. "Le feu couve, ne l'attisez pas !", prévient Olivier Faure, le première secrétaire du Parti socialiste.