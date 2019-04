France: une marche pour les migrants vers Calais pour dénoncer les blocages de frontières

Dénoncer les blocages aux frontières : c'est l'objectif de cette deuxième marche solidaire des migrants. Ce "relais solidaire contre la montre" a quitté ce dimanche matin Vintimille à la frontière italo-française pour prendre la direction de Calais où elle devrait arriver le 8 mai. 3000 personnes y prennent part. Le début de la marche ne prend pas le chemin le plus court. Les pas des marcheurs franchiront d'abord à trois reprises la frontière : à Fanghetto, au col de Tende et au col de l’Echelle.

"Auberge des migrants" qui organise cette marche prône un meilleur accueil des migrants et milite contre le blocage des frontières qui obligent les réfugiés à prendre des risques, en traversant les montagnes ou en payant des passeurs. "Ces blocages de frontières sont une illusion, explique François Guennoc, vice-président de l’Auberge des Migrants à France Bleu, on veut faire croire à l'opinion publique qu'il est possible d'empêcher les gens de traverser les frontières et de demander l'asile, comme ils en ont le droit".

"A Calais, il y a de plus en plus de grillages, de murs, de drones, de contrôles et en définitive, ça freine les passages mais ça ne les empêche pas totalement. Et tout ça coûte extrêmement cher", dénonce l'Auberge des migrants.

L'an dernier, une première marche des migrants avait traversé la France de Vintimille à Calais en un peu plus de deux mois. Elle avait même poursuivi jusque Londres, mais une vingtaine de migrants en situation irrégulière qui y participaient avaient été arrêtés à Calais.