France : une centaine de pompiers toujours déployés contre un incendie de 250 hectares de pinède en Gironde

Une centaine de pompiers restaient engagés mardi matin sur un feu de forêt qui a détruit 250 hectares de pins en sud Gironde, un incendie "fixé" depuis lundi soir et qui "n’évolue plus", mais restera à surveiller plusieurs jours.

"Le feu n’évolue plus, mais il est toujours un peu actif, avec quelques souches qui continuent de brûler, et des points chauds sur toute une partie des parcelles", a expliqué à l’AFP le lieutenant-colonel Eric Pitault, du Service départemental d’Incendie et de Secous (SDIS) de la Gironde.

Après avoir maintenu une surveillance étroite pendant la nuit sur l’incendie proche des communes du Tuzan et de Saint-Symphorien, les pompiers s’attachaient mardi à traiter les lisières du feu, "noyer" le terrain, apposer des tapis d’émulseurs (mousse), l’objectif étant de prévenir des reprises de feu.