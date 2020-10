France : une attaque au couteau à Nice fait trois morts et plusieurs blessés

Trois personnes ont été tuées, dont au moins une égorgée, et plusieurs blessées jeudi matin à Nice lors d’une attaque au couteau dont l’auteur a été interpellé par la police, selon un nouveau bilan de source policière.

Deux personnes, un homme et une femme, ont été tuées dans l’église Notre-Dame et une troisième, sérieusement blessée, est décédée dans un bar proche où elle s’était réfugiée, a précisé à l’AFP la même source.

Assassinat et tentative d’assassinat en relation avec une entreprise terroriste

Le parquet national antiterroriste a annoncé s’être saisi du dossier. L’enquête a été ouverte pour "assassinat et tentative d’assassinat en relation avec une entreprise terroriste" et "association de malfaiteurs terroriste criminelle". Elle a été confiée à la Direction centrale de la police judiciaire et à la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI).

Les faits se sont déroulés vers 09h00 au sein même de l’église Notre-Dame. Le Raid et la BRI (brigade de recherche et d’intervention) explorait toujours l’édifice peu avant 11h00, tandis que le quartier était évacué et bouclé.

Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé sur Twitter la tenue d’une "réunion de crise", place Beauvau.