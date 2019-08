France: un mort et neuf blessés suite à des agressions à l'arme blanche à Villeurbanne

Deux hommes, l'un armé d'un couteau, l'autre d'une broche de cuisine, ont tué une personne de 19 ans et en ont blessé 9 dont 3 gravement samedi après-midi dans la banlieue de Lyon, l'un des principales villes de France, a-t-on appris auprès de la préfecture.

L'un des deux a été interpellé et l'autre est activement recherché, a précisé la préfecture, qui ne dispose pour l'instant d'aucun élément supplémentaire. Une cinquantaine de pompiers se trouvaient sur place dans l'après-midi.

Les faits se sont produits autour de 16H30 (14H30 GMT) aux alentours d'une station de métro de Villeurbanne, une commune limitrophe de Lyon.

Un journaliste de l'AFP sur place a vu un corps emballé dans un sac mortuaire et emmené à bord d'une ambulance, des traces de sang au sol à proximité de la station de métro, autour de laquelle un large périmètre de sécurité était en place.

D'après une source policière, un des blessés graves serait en urgence absolue. Un précédent bilan faisait état d'un mort et six blessés. Le parquet de Lyon a été saisi et le Parquet national antiterroriste (PNAT) surveille la situation mais n'est pas en charge du dossier à ce stade. Aucune indication n'a été donnée sur les motivations des agresseurs.

En mai dernier, une attaque au colis piégé devant une boulangerie du centre de Lyon avait fait 14 blessés légers. L'auteur, un jeune Algérien radicalisé de 24 ans, arrêté trois jours plus tard et inculpé, avait "prêté allégeance en son for intérieur" au groupe Etat islamique (EI), selon ses aveux.