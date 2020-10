France : un homme décapité en pleine rue, le parquet national antiterroriste saisi

L’AFP annonce qu’un homme a été décapité en pleine rue ce vendredi en fin d’après-midi à Conflans Saint-Honorine dans les Yvelines.

L’agresseur présumé a été abattu par la police dans la ville voisine, Eragny-sur-Oise.

Les faits se sont déroulés vers 17 heures près d’un établissement scolaire. La victime serait un professeur du collège du Bois d’Aulne. L’homme aurait montré les caricatures de Mahomet durant un cours, ce qui a motivé l’acte du tueur.

L’enquête sur ces faits qui se sont déroulés a été ouverte pour "assassinat en relation avec une entreprise terroriste" et "association de malfaiteurs terroriste criminelle", a précisé le Parquet national antiterroriste (Pnat) à l’AFP.

Appel au service de déminage

Les policiers de la Bac Conflans Saint-Honorine ont été appelés en fin d’après-midi pour un individu suspect rôdant autour d’un établissement scolaire.

Sur place, les policiers ont découvert la victime et à 200 mètres plus loin, à Eragny-sur-Oise, ils ont tenté d’interpeller un homme muni d’une arme blanche qui les menaçait et ont fait feu sur lui.

Un périmètre de sécurité a été installé et le service de déminage appelé, en raison d’une suspicion de gilet explosif.

Gérald Darmanin rentre en urgence

Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, en déplacement au Maroc, a décidé de rentrer immédiatement à Paris. Depuis Rabat, il s’est entretenu avec le Premier ministre Jean Castex et le président Emmanuel Macron, a-t-on précisé dans son entourage.

Le procès Charlie Hebdo a augmenté la tension

"Ce soir, il y a une étape supplémentaire dans la violence terroriste dans notre pays qui a été franchie", a indiqué l'avocat spécialiste de la sécurité intérieure Thibault de Montbrial au micro de la chaîne française d'information en continu LCI.

"Mes contacts dans les services de renseignement disaient que tout le spectre djihadiste était monté d'un cran. (...) Le contexte du procès de Charlie Hebdo a contribué à cette tension, mais au-delà de ça, il faut savoir que le retour des djihadistes français, le fait que beaucoup d'entre eux soient sortis de prison, fait qu'il y a une inquiétude structurelle sur le fait que des réseaux capables de commettre des attentats complexes, avec un mode opératoire compliqué, soient capables de recommencer."