France : un homme abattu après avoir tué au couteau une fonctionnaire de police

Le Pnat a ouvert "une enquête de flagrance des chefs d'assassinat sur personne dépositaire de l'autorité publique en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs terroriste, confiée conjointement à la Direction centrale de la police judiciaire (DCPJ) et à la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI)".

Un cordon de sécurité empêchait badauds et journalistes de s'approcher du commissariat, a constaté une journaliste de l'AFP. Depuis leurs balcons, des habitants du quartier résidentiel cossu et sans commerce, observaient les allées et venues des enquêteurs de la police judiciaire de Versailles, chargée de l'enquête.

L'assaillant a été touché par les tirs d'un seul policier, d'après une source policière. En arrêt cardio-respiratoire, il est décédé. Il s'agit d'un ressortissant tunisien de 36 ans, inconnu des services de police et des renseignements. Selon les premiers éléments, il était arrivé en situation irrégulière en 2009 et avait été régularisé depuis, a indiqué une source policière.

"Le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur se rendent au commissariat de Rambouillet pour faire un point de situation avec le préfet et les forces de sécurité intérieure", a indiqué le gouvernement dans un communiqué. "Ils apporteront leur soutien aux collègues de la victime et à travers eux à l'ensemble de la police nationale" et des forces de sécurité "à nouveau ciblées", selon le communiqué.

"L'horreur, une fois encore qui vise et frappe les forces de l'ordre", a réagi le syndicat de police Alliance sur Twitter. "La Police Nationale encore endeuillée", a également tweeté Unité SGP-Police. "L'une des nôtres, personnel administratif, lâchement assassinée au commissariat de Rambouillet", a déclaré le syndicat Unsa.

Depuis 2015, une vague d'attentats djihadistes a fait plus de 260 morts en France.

Plusieurs de ces attaques ont été perpétrées à l'arme blanche et en ciblant les forces de l'ordre, conformément aux mots d'ordre récurrents du groupe djihadiste État islamique (EI).