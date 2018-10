France: un garage Audi organise un cocktail "réservé aux hommes", la marque présente ses excuses

Les hommes aiment les voitures, les femmes aiment le shopping. C’est sans doute ce que les responsables d’Audi Reims se sont dit. Le 27 septembre dernier, ils ont organisé un événement pour promouvoir leur garage. Des cartons d’invitation ont été envoyés. Une jeune femme n’a pas apprécié du tout le contenu du message et l’a diffusé sur les réseaux sociaux.

Réservé aux hommes

Le texte est clair. "Votre partenaire Audi Reims vous invite personnellement à l’atelier Audi and Mens et à son cocktail accompagné de multiples animations." En lettres majuscules, on lit distinctement : "Invitation réservée aux HOMMES". Les réactions n’ont pas tardé forçant le constructeur automobile allemand à s’exprimer. "On s’en excuse, ce n’était pas notre intention. On a fait une belle erreur. Il aurait fallu parler de soirée dédiée à l’univers masculin", a déclaré le responsable marketing au Huffington Post. S’il a estimé qu’il s’agissait d’une mauvaise idée, l’enseigne a préféré se dédouaner de toute responsabilité, estimant qu'Audi France n’avait pas été mise au courant de la tenue de cet événement rémois.