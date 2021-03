France: un entrepreneur soupçonné d'avoir détourné des millions d'euros en cryptomonnaie

Soupçonné d'avoir détourné "plusieurs millions d'euros" en cryptomonnaie au préjudice de sa société, le dirigeant d'une entreprise immobilière en Alsace, dans l'Est de la France, a été inculpé et écroué, a-t-on appris vendredi de source judiciaire. L'homme, âgé d'une quarantaine d'années, a été mis en examen (inculpé) "notamment pour abus de biens sociaux et blanchiment", a expliqué à l'AFP le parquet de la Juridiction interrégionale spécialisée de Nancy (Jirs) chargée de lutter contre la délinquance financière et la criminalité organisée.

Selon un communiqué du parquet de la Jirs, la police judiciaire avait effectué lors d'une enquête préliminaire une saisie d'une valeur de 2,5 millions d'euros en USD Tether, une cryptomonnaie émise par la société Tether. Les enquêteurs ont établi que "le détournement d'actif" portait sur "plusieurs millions d'euros" et a été commis au préjudice d'une société dont l'objet était la réalisation d'opérations dans le secteur immobilier.

Fluctuations limitées

"A l'occasion de l'une ces opérations, une partie de son actif a été détournée au profit d'une autre société et convertie en cryptomonnaie, notamment en USD Tether", selon le communiqué. L'USD Tether est un actif numérique dont la valeur est liée à celle du dollar. "Contrairement à d'autres cryptomonnaies, son cours connaît des fluctuations limitées, assurant ainsi une relative sécurité à son détenteur", a ajouté la même source.

Le "recours aux cryptomonnaies dans d'aussi grandes quantités est rarement constaté dans les enquêtes économiques et financières portant sur des délits d'abus de biens sociaux de droit commun, sans lien avec la cybercriminalité", a souligné le parquet.