France : un camion percute un péage et prend feu après une course-poursuite (vidéos)

Scène impressionnante ce mardi 26 novembre sur l'autoroute A1, à hauteur du péage de Chamant : un camion a provoqué un accident dans le sens Lille-Paris après une course-poursuite avec un peloton autoroutier de la gendarmerie.

Le véhicule "a refusé de s'arrêter et délibérément percuté le péage de Chamant [...] Le camion est actuellement en feu sous le péage", pouvait-on lire dans un tweet posté par Sanef, la société qui gère les autoroutes du Nord et de l'Est de la France.

"Le camion arrive comme une balle, il va essayer d'esquiver le péage [...] Ô sa mère, il a tapé le péage", s'exclame un témoin qui a filmé la scène avant de partager la vidéo sur les réseaux sociaux.

L'incendie a été éteint avant 10h30, précise le site internet du Courrier Picard.