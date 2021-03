France: un ancien secrétaire d'Etat condamné pour harcèlement sexuel

L'ancien secrétaire d'Etat Jean-Vincent Placé a été condamné à une amende pour harcèlement sexuel sur une gendarme en 2016, alors qu'il était membre du gouvernement sous François Hollande, a-t-on appris mardi auprès des avocats du dossier, confirmant une information du Monde.

Le conseiller régional d'Ile-de-France a été condamné le 1er mars dans le cadre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC, sorte de "plaider-coupable" à la française), à 100 jours-amende à 50 euros qui, s'ils ne sont pas payés, se transforment en emprisonnement, ainsi qu'à verser 2.000 euros de dommages et intérêts à la victime.

Les faits datent du 25 octobre 2016: en rentrant d'un dîner, l'élu a tenté d'embrasser une gendarme chargée de la sécurité de son appartement de fonction, en poste ce soir-là, lui disant: "Venez avec moi et vous verrez, ça va être sympa", a révélé Le Monde.

A l'époque, la victime avait signalé cet épisode à sa hiérarchie et Jean-Vincent Placé, secrétaire d'Etat à la Réforme de l'Etat et à la Simplification, avait alors reconnu les faits. Mais le temps passant, la gendarme a "ressassé" cette scène et finalement décidé de porter plainte en 2020.

Jean-Vincent Placé "a d'ores et déjà exécuté la décision prononcée à son encontre, en procédant spontanément au paiement de l'amende comme de l'intégralité des sommes dues à la victime", a indiqué son avocat, Me Sébastien Muratyan.

Cette condamnation ne figurera pas sur son casier judiciaire.