France : un an après l'incendie de l'usine de Lubrizol, la peur persiste à Rouen

On ne sait pas dans 10 ans si on ne sera pas victimes de problèmes cardiaques, de cancer, ou autres.

"Les odeurs d’hydrocarbure qui importunaient régulièrement les riverains depuis l’incendie ont cessé depuis le départ du dernier fût", a précisé à l’AFP Charlotte Goujon, maire PS de Petit-Quevilly et vice-présidente de la Métropole chargée des risques sanitaires et industriels.

"Cette nuit-là, il y a eu un gros boum, puis des détonations rapprochées. J’ai ouvert ma fenêtre, c’était un four. J’ai cru que tout allait être rasé. Avec ma femme, on a pris nos jambes à notre cou.", témoigne Nicolas Malet.

Mais, aujourd’hui, la peur subsiste. Le collectif unitaire de Lubrizol, qui regroupe syndicats, associations de victimes et de défense de l’environnement, manifestera ce samedi pour réclamer des mesures plus contraignantes et des sanctions "exemplaires" envers les industriels, ainsi qu’un "réel suivi médical à long terme" des populations.

"J’ai des vertiges quand je cours, des migraines, la gorge qui gratte, et on sent toujours des odeurs d’hydrocarbures […] Et, on ne sait pas dans 10 ans si on ne sera pas victimes de problèmes cardiaques, de cancer, ou autres.", s’indigne Nicolas Malet, résident de Lubrizol.

Début juin, la commission d’enquête du Sénat sur la catastrophe a publié un rapport dénonçant un suivi sanitaire "tardif et incomplet" et un manque de "culture du risque" en France.

Le 31 août dernier, Santé publique France a annoncé le lancement d’une vaste étude épidémiologique "pour décrire la santé et la qualité de vie de la population" suite à l’incendie.

Cette étude, qui a démarré le 1er septembre, sera menée auprès de 5.200 habitants de Seine-Maritime tirés au sort, pour analyser la "perception de l’incendie" par la population et "l’impact sur sa santé", a précisé l’agence sanitaire dans un communiqué.

Alertes à la population

Le gouvernement a également annoncé ce jeudi le lancement d’un système d’alerte par téléphone mobile en cas de danger pour la population. Il "permettra l’envoi massif et rapide de messages prioritaires par rapport aux communications traditionnelles", selon le dossier de presse du gouvernement.

Ce système sera déployé "au deuxième semestre 2021 dans les zones prioritaires à forte population ou représentant un risque particulier", puis généralisé à tout l’Hexagone d’ici à juin 2022.

Mais, les élus et associations attendent beaucoup plus, un an après l’incendie hors norme de Lubrizol à Rouen.