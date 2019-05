France: treize blessés dans une explosion à Lyon, un homme à vélo recherché

Une dizaine de personnes ont été blessées par une explosion survenue vendredi en fin d’après-midi dans une rue piétonne du centre de Lyon en France, selon plusieurs sources. Deux des blessés sont dans un état grave, d'après le Parisien. D'après un dernier bilan fourni de source proche du dossier, 13 personnes ont été touchées par l'explosion, dont 11 hospitalisées. Toutes ne sont blessées que légèrement, dont une petite fille de huit ans, d'après M. Broliquier.

« On s'oriente vers un colis piégé », a déclaré à l'AFP une porte-parole du parquet, confirmant des informations de la presse. La section antiterroriste du parquet de Paris s'est saisi de l'enquête. La rue Victor-Hugo, proche de la place Bellecour, a été évacuée et bouclée. « Il y a eu de la fumée et les gens étaient couverts de poussière blanche », a raconté un riverain au Parisien. L'explosion aurait eu lieu dans une boulangerie de la chaîne La Brioche Dorée. Selon Le Progrès, le colis était rempli de clous, vis et boulons et il était posé dans la rue. Un homme de 30 à 35 ans circulant à vélo et aperçu à proximité des lieux au moment des faits est activement recherché par la police française, selon une source proche du dossier.

Le Progrès cite le directeur de l'hôtel La Résidence, situé à proximité de l'explosion : « Le bruit a été impressionnant. J’ai vu sur le sol des plaques métalliques comme une sorte de circuit imprimé et des papiers éparpillés. Les dégâts sont localisés essentiellement à La Brioche dorée dont une vitre située sur son avancée a explosé. Nous avons aperçu une femme très paniquée et un homme qui saignait de la jambe se réfugier dans un commerce de vêtements. L’hôtel n’a pas été touché. »

Selon un spécialiste interrogé par Le Progrès, la bombe qui a explosé rue Victor-Hugo était « complète » : « Il y avait un système électronique de mise à feu et des projectiles à l’intérieur du sac mais la charge n’était pas importante. Ce n’était pas un engin de grande puissance mais il a bien fonctionné, l’objectif étant de créer des blessures par impact. On ne sait pas comment la bombe a été déclenchée : est-ce avec un retard ou une télécommande ? A priori, selon les témoignages, ce serait plutôt un déclenchement retardé. »

Le journal annonce également qu'une autre opération déminage est en cours place Bellecour.