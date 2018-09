France: suspicion de choléra dans un avion venant d'Algérie, 147 passagers pris en charge

Quelque 150 personnes étaient prises en charge mercredi à l'aéroport de Perpignan, dans le sud de la France, en raison d'une suspicion de choléra sur un enfant, dans un avion en provenance d'Oran (Algérie), a-t-on appris auprès des pompiers.

"Un enfant est susceptible d'être porteur du choléra et va être évacué vers l'hôpital pour des examens", ont indiqué à l'AFP les pompiers. Les autres passagers -- 147 au total-- et les membres d'équipage étaient de leur côté "en cours d'évacuation" après avoir été retenus à bord un peu plus d'une heure.