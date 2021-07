France : son père contracte le Covid-19 à l’hôpital et meurt, elle interpelle le Premier ministre

Johanna Cohen-Ganouna, une Française de 39 ans, a décidé d’interpeller le Premier ministre Français Jean Castex après la mort de son père, Fabien.

Âgé de 79 ans, l'homme a été hospitalisé au début du mois de mai dans un hôpital de la région parisienne pour une fracture de la hanche. Immunodéprimé, il avait été mis à l’isolement pour sa propre protection et n’a pu recevoir aucune visite de sa famille.

Le personnel non vacciné en cause

Malgré sa vaccination complète réalisée avec deux doses du vaccin Pfizer en début 2021, Fabian contracte le Covid-19 à l’hôpital et meurt le 2 mai dernier. Une infection vraisemblablement causée par le personnel non vacciné. "Son dossier précise bien qu’il était hospitalisé en chambre, seul, quand il a contracté la maladie. Au 6 juillet, il faut savoir qu’à l’AP-HP (Assistance Publique – Hôpitaux de Paris, ndlr), si 92% des personnels médicaux sont vaccinés, seulement 55% des personnels dits non médicaux le sont ", relate Benjamin Fellous, l’avocat de la famille, à nos confrères français du Figaro et du Parisien.

►►► A lire aussi : Comment convaincre les hésitants à se faire vacciner ? L’obligation et les récompenses pourraient être contre-productives, selon Olivier Klein (ULB)

Vers une vaccination obligatoire pour les soignants ?

Suite au décès de son papa, Johanna et sa famille ont décidé de solliciter Jean-Castex, le Premier ministre Français, pour obtenir une demande d'indemnisation et établir la responsabilité de l’État qui n’a pas imposé la vaccination aux soignants.

Au-delà des indemnités, Johana souhaite que son histoire ait un poids dans les prises de décisions du gouvernement français, notamment sur la question de l’obligation vaccinale pour le personnel hospitalier "Je fais cette démarche pour l’honneur et la mémoire de mon père mais aussi pour les autres familles à qui cela est arrivé", précise-t-elle. "J’espère que la vaccination deviendra obligatoire pour les soignants, au moins pour ceux qui sont en contact avec des patients immunodéprimés".

Le Conseil scientifique a émis ce vendredi un nouvel avis au gouvernement Français et recommande l’obligation vaccinale pour les soignants afin de lutter contre la progression rapide du variant Delta. Une mesure parmi d’autres que pourrait prendre Emmanuel Macron pour stopper la reprise de l’épidémie dans l’hexagone. Le chef d’État s’adressera à la population française ce lundi soir à 20 heures.