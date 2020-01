France: Ségolène Royal visée par une enquête du parquet national financier

"Ce que je peux enfin vous dire" de Ségolène Royal - La Tête d'Affiche - Jour Première -... C’est la première femme à accéder au second tour des élections présidentielles françaises, elle a été Ministre de l’Environnement entre 2014 et 2017 et est actuellement ambassadrice chargée de la négociation internationale pour les pôles arctiques et antarctiques. Ségolène Royal présente un réquisitoire contre le machisme du monde politique français dans son livre, « Ce que je peux enfin vous dire », sorti aux éditions Fayard. Elle y raconte la brutalité et la violence qu'elle a dû subir au cours de sa vie politique.