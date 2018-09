France: Richard Ferrand, macroniste de la première heure, présidera l'Assemblée nationale

Richard Ferrand, ex-député socialiste et élu du groupe La république en marche, deviendra mercredi, lors d'un vote solennel, président de l'Assemblée nationale française.

Diplômé en communication et en droit, il est le candidat adoubé de l'Elysée à ce poste. Il a recueilli lundi sur son nom une grande majorité des voix dans le groupe LREM (187 voix sur 299), qui détient la majorité absolue dans l'hémicycle.

A 56 ans, Richard Ferrand en a déjà parcouru des distances.

Des kilomètres qui séparent sa ville natale de Rodez, dans les Midi-Pyrénées, de sa région d'élection en Bretagne.

Un ralliement politique, qui le mènera des bancs du groupe socialiste à l'Assemblée française, aux premiers rangs du mouvement En Marche! d'Emmanuel Macron.

Et enfin une réhabilitation politique, pour un homme qui se voit empêtré en 2017 dans un dossier immobilier, celui des Mutuelles de Bretagne, obligé de quitter un poste de ministre de la Cohésion des Territoires.

Aujourd'hui, il est en première ligne pour remplacer comme président de l'Assemblée nationale François de Rugy, appelé par le président français à succéder à Nicolas Hulot, ministre de l'Ecologie.

Un parcours fait de revers et de changements, qui le mènera cette semaine au rang de quatrième personnalité de l'Etat français. Mais il en était bien loin l'année passée, lorsque le parquet de Brest ouvre à son encontre une enquête, qui porte sur une opération immobilière douteuse impliquant les Mutuelles de Bretagne. A l'époque, Richard Ferrand, fidèle macroniste et l'un des premiers soutiens du futurs président dans le mouvement En Marche! était ministre, et venait de se faire élire député du Finistère.

Emmanuel Macron décide de le cantonner dans un travail parlementaire.

Mais en octobre 2017, le parquet classe sans suite l'enquête, il n'y a plus d'"affaire Ferrand"... mais, démissionnaire, il n'est plus ministre... et devient président de groupe parlementaire.

Dans quelques jours, il prendra possession de ses nouvelles prérogatives, et de ses bureaux à l'Hôtel de Lassay, près du Palais-Bourbon.