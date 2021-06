France : qui bénéficiera du tremplin des régionales pour la présidentielle de 2022 ?

Cette continuité vient mettre du baume sur le cœur des partis traditionnels de gauche et de droite en plein doute existentiel. Les Républicains (LR) et le Parti Socialiste ont montré qu’ils comptaient toujours, au moins au niveau régional.

Le scrutin régional qui s’est tenu ces deux derniers dimanches donne néanmoins un aperçu du rapport de force entre les partis. On pouvait s’attendre à un vote de protestation, après la mobilisation du mouvement des gilets jaunes et les longs mois de mesures sanitaires frustrantes, c’est au contraire à u ne confirmation complète des partis au pouvoir des régions que l’on a assisté en France métropolitaine .

A moins d’un an de la présidentielle française d’avril 2022, les élections régionales d’hier sont venues bousculer quelques certitudes. Elles ont fragilisé la position de la candidate d’extrême droite Marine Le Pen, considérée jusqu’à présent comme la seule rivale naturelle du président sortant. Elles ont confirmé qu’Emmanuel Macron ne pourra compter que sur ses propres forces pour assurer sa réélection. Et elles ont rendu un peu d’espoir aux formations traditionnelles, menacées d’estompement du paysage politique.

"Xavier Bertrand est celui qui s’est lancé tôt dans cette famille, même s’il n’est plus formellement membre des Républicains", analyse le politologue Roland Cayrol. "Il s’est affirmé et a creusé l’écart par rapport à ses principaux concurrents, notamment Valérie Pécresse. Ils étaient partis à égalité, 10-12% d'intentions de vote. Xavier Bertrand était mesuré à 16% avant les régionales, il est à présent à 18%. C’est pour lui que ces élections ont été les plus importantes, parce qu’elles arrivent à la fin d’un cycle où il s’était déjà affirmé."

Alors que la présidentielle de 2022 était annoncée comme un duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, Roland Cayrol estime que ces régionales ont changé la donne : "on commence à entrer dans une ère où il est possible de jouer un jeu non pas à deux, mais à trois".

La droite n’a pas de capacité à dégager ni un programme, ni un leader capable de mener une campagne présidentielle

Xavier Bertrand n’est pas le seul à droite à bénéficier de cet effet de levier des régionales pour afficher une ambition présidentielle : Laurent Wauquiez l’a emporté en Auvergne-Rhône-Alpes, et Valérie Pécresse en Ile-de-France. Le défi pour la droite sera de parvenir à s’unir derrière un candidat.

"Le succès de la droite est une illusion d’optique. Elle n’a pas de capacité à dégager ni un programme, ni un leader capable de mener une campagne présidentielle", juge Roland Cayrol. Le directeur recherche explique que Les Républicains ont dû prendre une décision "assez étrange et inhabituelle en Europe" pour départager les candidats de leur famille politique : "recourir à un laboratoire de science politique, celui auquel je suis rattaché (le Cevipof, Centre de recherches politiques de Sciences Po), pour lui demander de coordonner un grand sondage sur 15.000 personnes pour leur dire quelle personnalité est la mieux placée."

La gauche soulagée mais divisée

La question du meilleur candidat se poser également à gauche. Le Partis socialiste, réduit à peau de chagrin au niveau de sa représentation nationale, est soulagé de voir son implantation régionale confirmée. Concurrencés par La France insoumise, les communistes et les écologistes, les socialistes vont tenter de s’affirmer comme la force de gauche incontournable pour la présidentielle.

Mais chacun de ces mouvements prétend au rôle de rassembleur de la gauche. Pour Roland Cayrol, l’expérience de rassemblement de trois listes opéré en Ile-de-France n’a pas été convaincante : " Avec 34% au second tour, elles sont arrivées à faire l’addition de leurs voix du premier tour, mais pas à créer une dynamique qui rapporte plus. Ça aboutit à un échec."