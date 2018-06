France: pour la Fête de la musique, la cour de l'Elysée s'est muée en... dance floor électro (photos et vidéos)

Et des DJ de faire résonner leurs beats devant les invités à l'occasion de la 37e édition de Fête de la musique. Spots bleu blanc rouge, bière (sans alcool) et musique sont au rendez-vous. Pour ce concert ouvert au public, Emmanuel Macron a décidé d'accueillir des artistes branchés de la scène électro française, dont Kavinsky et Busy P, stars de cette "French Touch" musicale popularisée mondialement par David Guetta ou Daft Punk. A leurs côtés sont venus mixer les artsites Chloé, Kiddy Smile et Cezaire.