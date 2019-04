France: pendant sept mois, la ville de Lille à l'heure de l'Eldorado mexicain

La métropole de Lille, dans le nord de la France, lance samedi une nouvelle grande saison culturelle interrogeant le thème de l'Eldorado, en se concentrant sur le Mexique, avec des séries d'expositions, bals, concerts et parade qui s'étaleront jusqu'en décembre.

Une collection du musée d'art populaire de Mexico, qui renvoie à la biodiversité, sera montrée au musée d'histoire naturelle.

D'autres manifestations interrogeront la quête d'un eldorado par les migrants mexicains cherchant à rejoindre les Etats-Unis.

Le point d'orgue sera la parade mexicaine qui se déroulera le 4 mai dans les rues de Lille, avec chars, danse et musique inspirée de la fête des morts.

"Il y a une dimension politique, avec l'eldorado quête de la recherche de l'or des conquistadors au Mexique et la réflexion sur nos eldorado aujourd'hui: est-ce qu'on est plutôt dans un eldorado individuel avec une recherche effrénée de richesses ou dans des eldorados plus collectifs ?", a déclaré Marion Gautier, adjointe à la maire de Lille déléguée à la culture, en préambule d'une visite de presse vendredi.

L'oeuvre de Thomas Lélu, exposée au palais des Beaux-Arts, ironise sur l'or et l'économie capitaliste avec un triptyque de graffiti "In gold we trust", tandis que l'installation "Le ciel et l'enfer simultanément" de Mircea Cantor - qui recouvre entièrement une pièce de couvertures de survie - cherche avec sa couleur or à "transformer l'enfer en rêve et vice versa".