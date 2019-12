France: pas de progrès dans les négociations sur la réforme des retraites, la grève continue

La réunion jeudi entre le gouvernement et les partenaires sociaux n'a pas permis de parvenir à un compromis sur la réforme des retraites, contestée depuis plus de deux semaines, et les grèves et manifestations vont se poursuivre, a annoncé un responsable syndical en tête de la contestation.

"L'intersyndicale mobilisée pour demander le retrait de la réforme des retraites appelle à une nouvelle journée interprofessionnelle de manifestations et de grèves le 9 janvier", a annoncé Philippe Martinez, leader du syndicat CGT, à la sortie de la réunion. Le syndicat réformiste CFDT - premier syndicat français - ne s'est toutefois pas joint à cet appel.