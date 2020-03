France: participation en forte baisse aux élections municipales, l'effet coronavirus ?

En pleine pandémie du Covid-19, c'est un indicateur qui était particulièrement attendu. 38,77% des Français en âge de voter se sont rendus aux urnes à 17H00, soit près de 16 points de moins que lors des dernières élections municipales en 2014 (54,54%).

Les écoles, comme les cafés et les restaurants sont fermés, les transports tournent au ralenti, mais la France vote ce dimanche. Des élections municipales qui en cette fin d'après-midi ont attiré dans les urnes à peine plus d'un électeur sur 3 (38,77%), un taux en net recul par rapport au vote précédent. Dans l'Oise, l'un des premiers foyers de contamination du territoire, le taux de participation a chuté de 59,21% il y a six ans à 41,25% cette année. Le Nord enregistre 21,5 points de moins et les Bouches-du-Rhône plus de 24 points de moins qu'en 2014.

Une poignée de départements connaissent une participation stable, voire en légère hausse, mais ceux où la baisse avoisine ou dépasse 20 points sont très nombreux: Calvados, Indre-et-Loire, Loiret, Eure, Ille-et-Vilaine, Vendée, Var, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Alpes de Haute-Provence, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Haute-Saône,Haute-Garonne, Pyrénées-Orientales, Ariège, Charente, Gironde, Corrèze.

Il faut dire que cette forte abstention des Français était quelque peu prévisible en pleine crise sanitaire, plusieurs voix parmi la classe politique Outre-Quiévrain s'élevant ces derniers jours pour obtenir le report de ces élections. Mais le gouvernement français, dont deux membres sont malades, estime que le scrutin peut être maintenu. "Pas de risques sanitaires particuliers", martèle-t-il depuis que le président Emmanuel Macron a annoncé jeudi soir le maintien des municipales.

Prière d'apporter son stylo

Préventivement, les poignées de porte, tables, et autres isoloirs ont été nettoyés avant le vote et des mesures ont été prises pour éviter les files d'attente et faire respecter les distances de sécurité. Les personnes âgées ou fragiles passent en priorité afin de limiter leur temps de présence dans le bureau de vote. Le ministère de l'Intérieur recommande même aux électeurs d'apporter leur propre stylo pour signer les cahiers d'émargement, "à condition que l'encre soit bleue ou noire et indélébile".

Dimanche, les témoignages s'opposaient sur Twitter entre les Français souhaitant boycotter les élections, sous le hashtag #jeniraipasvoter, et ceux défendant au contraire son maintien avec le hashtag #jiraivoter. Dans ce contexte, une forte abstention est à craindre pour un scrutin dont l'enjeu politique est largement relégué au second plan par la pandémie en cours.

Les municipales en France sont habituellement une élection à forte participation (63,5% en 2014) mais selon un sondage, un tiers des Français estime qu'il y a un risque élevé d'être exposé au virus en allant voter.

Ce soir, deux instituts de sondage, Ipsos/Sopra Steria et Elabe/Berger Levrault prévoient une abstention qui devrait dépasser les 50%, à savoir 54,5% pour le premier et 56% pour le second.