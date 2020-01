France: onze chiens vedettes de cinéma et de la pub décèdent dans un incendie

"Un incendie d’une violence extrême s’est déclaré dans un des bâtiments hébergeant nos chiens, qui a malheureusement coûté la vie à nos 11 compagnons", raconte avec beaucoup de peine Muriel Bec, la propriétaire d'Animal Contact, sur Facebook. "Malgré la réactivité de l’équipe et l’intervention efficace des pompiers, aucun n’a pu être sauvé", ajoute Muriel Bec. "Nous avons perdu nos amis, nos complices, nos partenaires de jeux avec lesquels nous avons partagé tellement de belles aventures... Et nous souhaitons leur rendre hommage une dernière fois", écrit celle-ci sur le réseau social en publiant les photos de ses compagnons à quatre pattes disparus dans le sinistre.

Comme le précisent plusieurs médias français, le feu s'est déclaré dans un bâtiment de 300 mètres carrés qui abrite les chiens. Plusieurs équipes locales de pompiers sont intervenues: 33 soldats du feu au total. "Tout a flambé en quelques minutes comme un feu dans une boîte d'allumettes, ça a été extrêmement violent", a raconté France Bleu Orléans Muriel Bec.

C'est comme perdre des gosses, ses potes, ses compagnons de route

"Je précise tout de suite que l'incendie est d'origine accidentel, probablement à cause d'un court-circuit dans ce qu'on appelle la cuisine des animaux, juste à côté des "loges" où ils dorment au chaud, en cette saison", a insisté Muriel Bec. "On est attachés à nos animaux comme n'importe qui peut l'être avec son animal domestique. Et puis, c'était aussi des acteurs, on a partagé avec eux plein de belles choses, ce sont des partenaires de travail, de jeu, de complicité, des personnalités sympathique,s super vivants, passionnés, adorant ce qu'ils faisaient. C'est comme perdre des gosses, ses potes, ses compagnons de route, notre vie leur est dédiée. Personne ne mérite ça, je ne le souhaiterais pas à mon pire ennemi."