France : nouveau démantèlement d’un campement de migrants à Calais

Les forces de l’ordre ont démantelé mardi un campement d’une centaine de migrants à Calais, dans une ex-zone commerciale déjà évacuée à deux reprises depuis juin, a annoncé la préfecture du Pas-de-Calais, opposée à la formation de "points de fixation" des migrants sur le littoral.

"Depuis plusieurs semaines, une centaine de migrants sont installés sur le site de la Roselière, situé à Calais", occasionnant "de sérieux problèmes de sécurité, de salubrité et de tranquillité", selon un communiqué de la préfecture.

Saisi par les propriétaires des deux terrains concernés, le tribunal de Boulogne-sur-Mer a rendu des ordonnances d’expulsion. Le préfet a ensuite "décidé d’octroyer le concours de la force publique sur ce secteur" pour mener l’expulsion.

L’opération s’est déroulée dans le calme et "86 personnes (dont quatre femmes et 10 enfants) ont été prises en charge et mises à l’abri dans différentes structures d’hébergement du département", indique la préfecture.