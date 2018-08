Nicolas Hulot annonce qu'il quitte le gouvernement français, sans prévenir Macron

Nicolas Hulot, qui occupait le poste de ministre d'État en charge de la Transition écologique dans le gouvernement d'Édouard Philippe, a annoncé sa démission ce mardi matin sur les ondes de France Inter, indiquant ne pas avoir prévenu au préalable le président français Emmanuel Macron.

"Je prends la décision de quitter le gouvernement", a-t-il déclaré après avoir confié qu'il se sentait "tout seul à la manœuvre" sur les enjeux environnementaux au sein du gouvernement.

Une annonce qu'il a faite avec beaucoup d'émotions : "Je vais prendra la décision la plus difficile de ma vie, je ne veux plus me mentir, je ne veux pas donner l'illusion que ma présence au gouvernement signifie qu'on est à la hauteur sur ces enjeux-là", a ajouté l'ancien animateur TV qui avait été une des principales "prises de guerre" du président Emmanuel Macron après son élection en 2017.