France: mort à 107 ans de Rosa Bouglione, une légende du cirque d'Hiver

Rosa Bouglione, née Rosalie Van Been, le 21 décembre 1910 à Ixelles en Belgique, matriarche de cette célèbre famille du cirque en Franco Belge, est morte dimanche, a annoncé lundi la famille.

Le cirque Bouglione se produit depuis des décennies au Cirque d'Hiver, à Paris et à Bruxelles.

"Jusqu'à ce 26 août, elle est restée la reine incontestée du cirque. Pendant presque un siècle, Mme Rosa a reçu les plus grandes stars et accueilli, dans ce temple du cirque, les plus grands artistes internationaux", indique le communiqué de la famille.