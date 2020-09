France: "Manifester pacifiquement expose au risque de violences policières", estime Amnesty International

Dans un rapport de 63 pages publié ce mardi 29 septembre, Amnesty International dénonce des "arrestations arbitraires" ainsi que la loi, utilisée comme "arme de répression", lors de manifestations pacifiques. L’ONG estime que les personnes réprimées n’ont généralement pas commis d’infraction ou de délit et qu’il s’agit dès lors de restrictions des "droits à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’expression".

Selon l’organisation, ce sont plus de 40.000 personnes qui ont été sous le coup d’une condamnation "sur la base de lois vagues" en 2018 et 2019. Plus d’un quart d’entre eux ont été placés en garde à vue.

Cette période rassemble les nombreuses mobilisations sur la réforme des retraites en France mais aussi celles des gilets jaunes. Ce mouvement a été à l’origine de nombreuses manifestations partout en France. Parmi les manifestations à ce mouvement, de nombreux Belges avaient franchi la frontière pour soutenir les revendications des manifestants français. C’est le cas de Jessica, une Belge qui a elle aussi été arrêtée lors d’une manifestation à Paris le samedi 16 novembre 2019. La jeune femme affirmait avoir été interpellée sans avoir eu l’occasion de s’expliquer, pis avoir été en garde à vue pendant 56 heures. Deux autres belges avaient été arrêtés le week-end suivant.