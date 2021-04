France : manifestation contre un projet d'élevage intensif de poulets porté par une société belge

L’histoire pourrait faire penser à une scène du film OSS117, Le Caire nid d’espions. Et pourtant cette tension Belgique-France à propos d’un élevage de gallinacés est bel et bien réelle. Entre 350 et 400 personnes ont en effet manifesté samedi à Steenwerck, dans le nord de la France, contre un projet d’élevage intensif devant accueillir 117.600 poulets, autorisé par la préfecture malgré un avis défavorable de la commissaire enquêtrice.

"Ce projet va créer des nuisances pour les riverains, avec une école à 300 mètres du futur poulailler, augmenter le trafic routier, sans compter évidemment les dégâts pour l’environnement, la pollution des sols, des eaux, et participer du réchauffement climatique", énumère Sébastien Faureau, président de l’association locale Flaner à l’initiative de la manifestation. "Il pose aussi bien sûr des problèmes pour la santé humaine et la souffrance animale, avec 21 poulets par mètre carré", ajoute-t-il.

Avis contradictoires

Ce projet d’élevage avicole, porté par la SARL Warembourg et fils, sous-traitante de la société belge Leievoeders, prévoit l’installation des volailles dans deux bâtiments de 2800 m2 chacun et la création d’un forage de 70 m de profondeur, selon le rapport d’enquête publique. Les exploitants souhaitent prolonger et agrandir "une activité antérieure interrompue par un incendie" en 2018, qui comprenait alors 20.000 volailles. Les conseils municipaux de Steenwerck et de Sailly-sur-la-Lys ont rendu des avis défavorables.

La préfecture du Nord, qui a signé un arrêté d’autorisation environnementale le 25 mars, soulignait de son côté que le projet a fait l’objet d’un "avis favorable du CODERST (Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques) le 16 février 2021".